» Ex-adversários políticos, RC e Capitão Wagner aparecem juntos em ato de campanha com André

Adversários políticos no 1º turno, Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT) se uniram em um ato de campanha com o candidato André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno. Na noite desta terça-feira (15), os três apareceram juntos pela primeira vez no antigo comitê de Wagner, no bairro Jardim América, que agora será usado por Fernandes.

Apesar de já ter participado de uma propaganda eleitoral do candidato do PL, a presença de RC, ex-prefeito e principal liderança do PDT na capital, ao lado de CW e Fernandes era esperada desde sábado (12), quando o ex-prefeito declarou apoio ao deputado. Wagner, que terminou o primeiro turno em quarto lugar com 11,40% dos votos válidos, chegou ao evento junto com Roberto.

Nas redes sociais, André comentou sobre as críticas que recebeu por sua idade e suposta falta de capacidade para dialogar com outros políticos. “Hoje estou aqui com Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, à minha esquerda, e Capitão Wagner à minha direita, olhando para o povo, que vai governar essa cidade junto conosco”, diz.

“Tem uma hora em que é preciso decidir entre a certeza do que deu errado e o que dará errado, e entre a aposta de um projeto de renovação, de mudança, mas também com a compreensão de que aquilo que está funcionando precisa ser mantido e ampliado. Por esse sentimento, fizemos uma escolha. Hoje, acredito que essa mensagem, dita com clareza a Fortaleza, fará as pessoas entenderem que, em nenhum momento, aqui negociamos cargo, interesse ou participação. Até porque a mensagem do André é outra, é uma mensagem de se contrapor à politicagem, ao nepotismo, ao empreguismo, ao patrimonialismo que o PT implantou aqui na cidade”, afirmou RC.

E conclui: “Com essa clareza, nós, deputados e vereadores do PDT, estamos aqui para dizer que acreditamos na sua mensagem de renovação, na sua coragem de mudar. Vamos juntos construir a sua vitória”.

O encontro contou com a presença de outros apoiadores, como a vereadora mais votada de Fortaleza, Priscila Costa (PL) e o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT).