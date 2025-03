» Assembleia Legislativa aprova reajuste salarial de 5,83% para os servidores do estado

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, nesta quinta-feira (6), o reajuste salarial de 5,83% para os servidores estaduais. A proposta foi apresentada pelo governador Elmano de Freitas (PT) com o objetivo de garantir a reposição da inflação, além de proporcionar um ganho real.

“Tudo isso é reflexo do reconhecimento do Governo da importância de seus servidores”, destacou o governador.

O reajuste será implementado de forma gradual. A primeira parcela, de 4,83%, corresponderá à reposição da inflação e será paga juntamente com os valores acumulados de janeiro. A segunda parcela, de 1%, será paga a partir de setembro, representando o ganho real no salário acima da inflação, conforme o projeto de lei nº 15/25.

O impacto financeiro do reajuste será de R$ 800 milhões para o orçamento do governo estadual e beneficiará aproximadamente 180 mil pessoas.

“Era muito importante que tivesse ganho real. E estamos fazendo o reajuste de 5,83%. Portanto, 4,83% responderam à inflação, mais 1% a partir de setembro. Esse foi o entendimento que tivemos, analisando os limites orçamentários do Estado”, esclareceu Elmano.