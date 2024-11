» Evandro Leitão anuncia nomes da equipe de transição; vice-prefeita eleita vai coordenar os trabalhos

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou os nomes da sua equipe responsável pela transição de governo. A vice-prefeita eleita, Gabriella Aguiar, coordenará os trabalhos. Segundo Evandro, um ofício com os nomes já foi enviado ao prefeito José Sarto (PDT).

📌EQUIPE

– Gabriella Pequeno Costa Gomes de Aguiar (coordenadora);

– Francisco de Castro Menezes Júnior;

– Hélio das Chagas Leitão Neto;

– Luís Sérgio Menezes da Costa;

– Osvaldo José Rebouças;

– Guilherme de Figueiredo Sampaio;

– Laila Freitas e Silva.

“Estou junto com este grupo trabalhando para termos um processo transparente e eficiente, focado em fortalecer as ações que beneficiam a população para garantirmos a redução das desigualdades em nossa cidade e uma maior proximidade com o povo”, disse.

EQUIPE DE SARTO

Sarto anunciou, nesta quarta-feira (6), que a atual administração do Município já tinha definidos os integrantes da equipe responsável pela transição de governo. No entanto, os nomes só seriam divulgados oficialmente após o prefeito eleito anunciar os membros escolhidos por sua equipe.

“Já definimos os integrantes da atual administração, preparamos relatórios e estabelecemos o local para a transição de governos. A Prefeitura de Fortaleza publicará o decreto que formaliza o início dos trabalhos quando forem informados os nomes que compõem a equipe do prefeito eleito”, afirmou.

O QUE É A TRANSIÇÃO DE GOVERNO?

A transição de governo é o processo no qual a equipe da gestão atual repassa informações sobre o andamento da administração municipal para os representantes indicados pelo prefeito eleito. Esse processo envolve, entre outras questões, a entrega de dados sobre a situação econômica do município, incluindo despesas, dívidas e receitas da Prefeitura.