» Programa capacita e oferece R$ 400 por mês para mulheres vítimas de violência doméstica

Com o objetivo de ajudar mulheres vítimas de violência doméstica a conquistar independência financeira, o Governo do Estado lançou um programa de capacitação para a criação de negócios, oferecendo bolsa de R$ 400 por sete meses, além de um incentivo de R$ 2.000 no final do curso para o início dos próprios empreendimentos.

O projeto, chamado Empodera, é realizado através do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) e tem como meta atender 920 mulheres em 10 municípios até 2026, com 280 participantes já em 2024. As cidades contempladas são Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Itapipoca, Sobral, Quixadá, Iguatu, Juazeiro do Norte e Crato.

Podem participar mulheres de 18 a 55 anos que estejam em situação de violência doméstica e familiar, morem em áreas vulneráveis e recebam acompanhamento da Rede Estadual Especializada de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência.

A prioridade é de quem possui medidas protetivas de urgência expedidas ou solicitadas. A seleção das beneficiadas será feita em parceria com as Casas da Mulher Brasileira, Municipal e Cearense, além de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS e CREAS), do Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) e redes municipais de atendimento especializado.

O Empodera é dividido em três fases: Fortalecimento Emocional, Empoderamento Econômico e Incubadora. Na primeira etapa, as participantes receberão orientações sobre autoimagem, gênero, direitos humanos, saúde mental e trabalho. Em seguida, terão formação em letramento digital, gestão financeira e elaboração de um Plano de Empreendimento Solidário. A última fase foca na implementação dos empreendimentos, com suporte técnico e consultoria.

“O Empodera vem para que essas mulheres possam ter uma vida plena, justa, digna. Não é só uma questão de vontade, mas sim de oportunidade. E o Empodera dá essa oportunidade para essas mulheres”, afirmou a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero.

(Foto: Anderson Bianchi)