» Entenda como o colesterol contribui para a produção de hormônios sexuais, cortisol e vitamina D

O Dia Mundial de Combate ao Colesterol é celebrado nesta quinta-feira (8). O colesterol é vital para o funcionamento do organismo. Presente no sangue e em todos os tecidos, ele contribui para a produção do hormônio cortisol, dos hormônios sexuais e da vitamina D.

🩸 Sua presença é indispensável para o funcionamento equilibrado das funções vitais, porém, quando em excesso na circulação sanguínea, ele pode trazer algumas complicações.

Existem dois tipos de colesterol: o bom (HDL) e o ruim (LDL). A HDL recolhe o colesterol acumulado nos vasos sanguíneos para eliminá-lo pelo fígado. Já a LDL, quando acumulada, pode provocar o entupimento das artérias.

👩🏻⚕️ A nutricionista Eva Lima explicou ao Jornal Jangadeiro que, embora a maior parte do colesterol nos seres humanos seja produzida pelo próprio organismo, ele pode ser obtido em alimentos como ovos, carnes e leite integral.

Dessa forma, uma alimentação rica em gordura saturada, o sedentarismo e o consumo abusivo de bebidas alcoólicas contribuem para o aumento do colesterol. A genética também pode ser um fator agravante.

