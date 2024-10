» Em debate, Evandro chama André de “negacionista” e adversário diz que petista propaga “fake news”

Os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), que disputam o segundo turno nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza, trocaram acusações no debate eleitoral transmitido pelos canais do Diário do Nordeste, Rádio Verdinha e TV Diário, nesta quarta-feira (16).

Evandro resgatou publicações antigas de André para associá-lo a posicionamentos contrários aos direitos das mulheres, e lembrou que o adversário foi condenado a pagar indenização após ataques verbais à jornalista.

“São postagens de 2011, quando tinha 14 anos e era youtuber, comediante. Confesso que fazia brincadeiras bobas, mas eu amadureci. Sobre a jornalista, Pedi desculpa e é algo superado.”

Evandro afirmou que as publicações eram de 2018 e que o pedido de desculpas à jornalista foi feito por conveniência política, no período eleitoral.

O candidato do PL, por sua vez, acusou o concorrente de contratar empresas sem licitação, em referência ao incêndio na Assembleia Legislativa (Alece), onde Evandro Leitão é presidente. O petista se defendeu, assegurando que o processo licitatório foi conduzido da mesma forma que o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) após também sofrer um incêndio.

Evandro disse ainda que André Fernandes iria indicar para a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), se eleito, a médica Mayra Pinheiro, que foi secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro.

“O candidato André já comunico à população fortalezense que quem vai estar à frente da sua pasta de Saúde, sabem quem é? A Capitã Cloroquina, que passava remédio de verme”, criticou.

André devolveu: “secretariado não indiquei nenhum, o que nós temos hoje é um conselho que me ajudou na construção do plano de governo. Deixo aqui minha solidariedade à deputada federal Dra. Mayra.”

Sobre as propostas, André voltou a defender a Reforma Administrativa “Está na hora de reduzir os gastos do governo para investir na população. Teremos mais caixa para investir”.

Já Evandro prometeu acabar com a cobrança da Taxa do Lixo e realizar obras de infraestrutura. “A medida prioritária é acabar com a taxa do lixo.”