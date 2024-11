» Elmano envia à Alece projeto de lei que cria mais de 580 cargos em universidades estaduais

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou, nesta segunda-feira (25), um projeto de lei que cria mais de 580 cargos nas instituições estaduais de ensino superior, ampliando em 25% o quadro atual. O texto foi enviado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), onde será votado pelos deputados.

O projeto prevê a criação de 582 novos cargos, sendo 283 para a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), 156 para a Universidade Regional do Cariri (Urca) e 143 para a Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA).

Segundo Elmano de Freitas, a iniciativa atende a um compromisso assumido com os docentes das universidades estaduais. “A medida viabilizará a convocação de aprovados nos últimos concursos, além de possibilitar a promoção e a ascensão funcional de professores do quadro efetivo das instituições”, afirmou.

O objetivo do projeto, de acordo com Elmano, é “garantir que todos os cursos tenham professores para oferecer aos estudantes a melhor formação”. Ele ainda fez um apelo aos deputados estaduais, solicitando “o apoio para aprovar essa importante conquista para esses profissionais”.