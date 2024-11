» Metrofor: usuários do Cartão Gratuidade devem revalidar cadastro até o fim do ano

Pessoas que utilizam o Cartão Gratuidade do Metrofor precisam revalidar seu cadastro na Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos até o final do ano. A validade dos Cartões já emitidos expira no dia 2 de janeiro de 2025, quando deixam de funcionar. Até lá, são dois meses de prazo para revalidação sem descontinuidade do embarque gratuito.

A revalidação pode ser feita nas estações Benfica ou Parangaba, em guichê exclusivo. O beneficiário precisa apresentar a identidade e o cartão de gratuidade emitido pela Arce ou pela Etufor. O procedimento é imediato.

A revalidação não abrange o público de idosos. Estes continuam com direito a embarque gratuito sem necessidade de cadastro e emissão de Cartão Gratuidade do Metrofor.

GRATUIDADE

O Cartão é emitido para pessoas com deficiências, com HIV, com hemofilia ou com autismo. Cidadãos com uma destas condições, e que sejam de baixa renda, podem solicitar um Cartão Gratuidade do Metrofor, caso não possuam. Para isso, devem apresentar os seguintes documentos: identidade, comprovante de CPF, cartão de gratuidade emitido pela Etufor ou Arce, e um comprovante de endereço.

SERVIÇO

Revalidação do Cartão Gratuidade

Estação Benfica: de 8h às 12h e 13h às 17h

Estação Parangaba: 8h às 13h e 14h às 17h