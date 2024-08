» Elmano assina contrato com BNDES de R$ 250 milhões para projetos de apoio à agricultura familiar

O Ceará é o primeiro estado brasileiro a assinar com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o contrato para financiamento dos projetos do Programa Sertão Vivo, que irá beneficiar mais de 63 mil famílias e a produção rural em 72 municípios com alta vulnerabilidade social, climática, hídrica ou alimentar.

A assinatura ocorreu nesta quarta-feira (21), na sede do BNDES, na cidade do Rio de Janeiro, com a presença do governador Elmano de Freitas. O Sertão Vivo será realizado pelo Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com o BNDES e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), secretarias municipais de Agricultura, universidades, movimentos e organizações sociais, também estarão diretamente envolvidas na execução. A iniciativa foi apresentada em maio deste ano, em Fortaleza, durante evento que contou com a presença do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

SERTÃO VIVO NO CEARÁ

Com o financiamento, serão implantados sistemas de produção resilientes a mudanças climáticas e construídos reservatórios de água para uso na lavoura, como cisternas-calçadão, barreiros, trincheiras e barragens subterrâneas.

As ações estão alinhadas às diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Estado e ao seu planejamento de longo prazo (Ceará 2050), que, em seus eixos e programas, enfatizam a redução da pobreza rural, o acesso à água, a elevação do padrão de vida dos agricultores familiares, a inclusão socioeconômica e a sustentabilidade ambiental.

(Foto: Vinícius Martins)