» Criança é vítima de abuso sexual após ser raptada a caminho da casa da bisavó; suspeito foi preso

Uma menina de 6 anos foi abusada sexualmente após ser raptada a caminho da casa da bisavó, no bairro Muriti, no Crato, interior do Ceará. Imagens de uma câmera flagraram o momento em que ela estava sozinha na rua caminhando e foi puxada para em um carro, que a levou.

“Quando ela saiu de casa, esse monstro já estava no carro esperando. Ele chamou ela e, em questão de segundos, puxou para dentro do carro e levou ela. Depois de ter abusado, soltou no sítio. A minha neta está internada, tomando medicamento”, apelou a avó da menina.

A vítima foi encontrada horas após sumiço, abandonada no Sítio Popôs, na zona rural de Juazeiro do Norte, município vizinho.

Em conjunto, a Polícia Civil do Ceará e a Polícia Militar conseguiram localizar o carro do homem que havia sido flagrado nas câmeras. O homem tem 27 anos e foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e sequestro.

A Polícia Civil representou que o flagrante fosse convertido em prisão preventiva. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Crato.

