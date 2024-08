» Ataques, troca de camisa e óculos juliet marcam 1° debate para a Prefeitura de Fortaleza

Com troca de farpas e discussões sobre segurança pública, saúde e Taxa do Lixo, o 1º debate para as Eleições Municipais de 2024 foi realizado na quinta-feira (8), na TV Band Ceará. Sete dos nove candidatos à Prefeitura de Fortaleza participaram: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Técio Nunes (Psol).

Evandro x Girão

O primeiro embate foi entre Evandro Leitão e Eduardo Girão. O petista afirmou que o senador “passou mais tempo morando em Miami (EUA), do que em Fortaleza”. O candidato do Novo rebateu falando sobre a atuação de Leitão na Assembleia Legislativa, quando recusou a instalação da “CPI das Facções”, em 2018.

George x André

George disse que André “não tem equilíbrio emocional” e relembrou que, durante a pandemia, ele foi levado para a delegacia ao desobedecer isolamento social. Em resposta, André chamou George de “assessor do PT”.

Wagner x Sarto

Wagner chamou Sarto de “pai da Taxa do Lixo” e exaltou, pelo menos 3 vezes, a gestão como secretário de Saúde de Maracanaú.

André x Wagner

André Fernandes afirmou que esteve ao lado de Capitão Wagner em 3 eleições e, agora, faltou “lealdade” do candidato para apoiá-lo.

Troca de camisa

Alegando quebra nas regras, Sarto solicitou à direção da emissora que Girão trocasse a camisa que vestia, na qual dizia: “não falta dinheiro na Prefeitura. Falta gestão”. O pedido foi atendido.

Técio x Sarto

Técio pediu para Sarto tirar os óculos “juliet” para ver o que se passa na cidade, “com olhar mais limpo”, porque “a história que ele conta não é a do jovem da periferia”.

Wagner x Evandro

No embate sobre juventude, Evandro teceu elogios à ex-prefeita Luizianne Lins (PT), ao citar a Rede Cuca. Wagner criticou o petista por ter, segundo ele, “atropelado” Luizianne na disputa na capital.

Fernandes afirmou que, caso eleito, a Guarda Municipal “vai ser para perseguir bandido”. Já Girão planeja implementar o uso de helicópteros como equipamento de segurança pública.

Nas considerações finais, Sarto voltou a usar a “juliet” e disse que o acessório representa um “símbolo da rebeldia da periferia”.