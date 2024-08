» Circular I e II: rotas são ampliadas e passam a circular pela Avenida Duque de Caxias

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) ampliou o itinerário das linhas Circular 1 (011) e Circular 2 (012). A partir desta quinta-feira (8), as linhas passam a circular pela Avenida Duque de Caxias, retornando pela Rua Júlio Pinto e voltando ao itinerário normal.

A alteração tem o objetivo de atender aos novos empreendimentos comerciais localizados na área, bem como outras empresas do entorno da avenida Duque de Caxias.

LINHA CIRCULAR

A linha Circular 1 (011) conta com quatro veículos com intervalos de 25 minutos, enquanto a linha Circular 2 (012) opera com cinco veículos, com intervalos de 12 minutos.