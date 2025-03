» “Polícia presente, bandido preso”, elogia Elmano sobre atuação da PM no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), elogiou a atuação da Polícia Militar em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. Em post feito neste domingo (23) no Instagram, o vídeo mostra um entregador de delivery sendo abordado por um criminoso, que rouba sua moto. No momento em que tenta fugir, a polícia chega e efetua a prisão.⁠

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)



💬 “Mais uma pronta ação da nossa PM. Dessa vez em Maracanaú. Polícia presente, bandido preso, população mais segura. Parabéns aos nossos policiais!”, escreveu o governador.⁠

Em outra publicação, feita mais cedo, na tarde de domingo (23), Elmano declarou que “entre um policial ser vítima e bandidos tombarem, que eles levem sempre a pior”. A frase veio acompanhada de um print de uma notícia anunciando que dois homens morreram em um confronto contra a PM no interior do Ceará.

💬 “Minha determinação será sempre agir dentro da lei, mas com a força que for necessária para combater firme o crime e dar mais paz para nossa população. Nossas Forças de Segurança têm meu apoio”, finalizou.