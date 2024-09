Centro Fashion realiza bazar com descontos de até 80% a partir desta quarta-feira - TV Jangadeiro

O Centro Fashion Fortaleza realiza o 12º Bazar entre a quarta-feira (11) e o domingo (15). Durante o evento, os clientes poderão aproveitar peças com até 80% de desconto nas mais de 4 mil lojas do centro de compras.

O horário de funcionamento será estendido durante o bazar, indo das 9h às 20h de quarta a sábado, e das 09h às 16h no domingo. Para o superintendente do Centro Fashion Fortaleza, Charles Santiago, o bazar é importante para o fortalecimento da economia local.

“O bazar é uma ação fundamental para movimentar o comércio em períodos de baixa estação. Ele permite que nossos lojistas façam um giro de estoque, enquanto os clientes aproveitam descontos incríveis. É um evento que beneficia tanto os comerciantes quanto os consumidores”, disse.

Segundo o gerente de marketing do local, Marcos Venício, a 12ª edição do bazar consolida o evento no mercado. “Os mais de 4 mil lojistas estão otimistas e na expectativa de grandes vendas”, afirma. O momento, para ele, é perfeito para quem busca qualidade e economia.