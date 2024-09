PF apreende R$ 500 mil com dois homens e suspeita que dinheiro seria usado para comprar votos no Cariri - TV Jangadeiro

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 500 mil em espécie nesta quinta-feira (26), no centro de Juazeiro do Norte, no Ceará. O dinheiro estava com dois homens suspeitos de envolvimento em atividades ilegais. A suspeita é de que o valor seria usado para compra de votos na região do Cariri.

A ação aconteceu após denúncias sobre o transporte irregular de grandes quantias, com indícios de que poderiam ser destinadas a fins eleitorais. Com base nas informações, agentes da PF realizaram uma investigação que resultou na abordagem dos suspeitos.

Durante a revista, os agentes encontram o montante, que não tinha uma origem comprovada ou explicação plausível dada pelos suspeitos para o transporte em espécie. Os dois homens foram levados à sede da PF em Juazeiro do Norte para prestar depoimento. Testemunhas também foram ouvidas.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar a procedência e o destino do dinheiro. Um inquérito foi instaurado para apurar possíveis crimes, como corrupção eleitoral, desvio de recursos e lavagem de dinheiro.