Centro de Formação Olímpica está com mais de 100 vagas abertas para basquete, boxe, karatê e vôlei - TV Jangadeiro

O Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO) abriu mais de 100 vagas para crianças e adolescentes de 10 a 19 anos interessados em praticar uma modalidade esportiva. O prazo para se inscrever é até 8 de setembro, e o processo é totalmente online.

Os jovens podem escolher entre basquete, boxe, karatê, voleibol e vôlei de praia, com vagas disponíveis para os turnos da manhã e da tarde. Serão oportunidades imediatas e também há formação de cadastro de reserva para oportunidades futuras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

“O foco é na criança e no adolescente de baixa renda. Oferecemos serviços de alta qualidade com profissionais de educação física renomados em suas áreas que, além de desenvolver o esporte com excelência, corrobora com valores fundamentais para a sociedade na busca de formar cidadãos.”, afirma Adriano Loureiro, superintendente do CFO.

As inscrições estão abertas até 8 de setembro de 2024, por meio de um formulário disponível no site do CFO (cfo.esporte.ce.gov.br/editais), onde também está publicado o edital completo. Para mais informações, o e-mail de contato é secretariadeesportes.cfo@idm.org.br.

O processo seletivo consiste em duas etapas: uma avaliação documental e outra técnica, tática e física, que ocorrerá entre 16 e 20 de setembro, conduzida pelos técnicos esportivos. Os resultados da fase documental serão divulgados no site do CFO no dia 9 de setembro, enquanto o resultado definitivo em 27 de setembro.

Os selecionados receberão um uniforme esportivo (camisa e short) no início dos treinos. Aqueles que não forem selecionados imediatamente serão incluídos no cadastro de reserva, organizado por ordem de classificação.

(Foto: CFO)