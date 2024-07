» Cagece lidera ranking de reclamações entre consumidores de Fortaleza no primeiro semestre

Dos mais de 11 mil atendimentos realizados pelo Procon Fortaleza no período de janeiro a junho deste ano, mais de 300 queixas foram relacionadas à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A companhia lidera o ranking de reclamações, seguida do Banco Bradesco e Enel Distribuição Ceará.

Segundo o coordenador jurídico do Procon Fortaleza, Airton Melo, o ranking é restrito às reclamações dos consumidores de Fortaleza. “O nosso ranking é restrito à faixa territorial do município de Fortaleza. As demandas que estão sendo objeto de reclamações estão relacionadas à solução dos questionamentos apresentados pelos consumidores, cobranças indevidas e contratos de empréstimos consignados”, explicou em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7.

Entre os problemas mais relatados pelos consumidores, lideram as cobranças indevidas ou abusivas, com mais de 4 mil reclamações; dúvidas sobre cobranças, reajustes, e contratos, com mais de 600 queixas; além dos produtos com vício.

O Procon recebe denúncias também virtualmente no portal da Prefeitura de Fortaleza (catalogodeservicos.fortaleza.ce.gov.br/categoria/defesadoconsumidor/servico/168) e pelo aplicativo Procon Fortaleza.