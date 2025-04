» Luizianne é lançada pré-candidata ao Senado pelo Campo Esquerda do PT

A deputada federal Luizianne Lins (PT) foi lançada como pré-candidata ao Senado nas eleições de 2026 na noite desta segunda-feira (7). O nome da petista foi anunciado durante plenária do Campo Esquerda, grupo dentro do PT no Ceará.

Além da parlamentar, o também deputado federal e líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT), já revelou o interesse em concorrer a uma das vagas à Casa Alta. O petista, inclusive, revelou ter conversado sobre o assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

Também são possíveis candidatos pela base governista os deputados federais Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB). O nome de Chagas Vieira, secretário da Casa Civil do Governo do Ceará, também é ventilado nos bastidores.

ENTENDA

Em 2026, chegam ao fim os oito anos dos mandatos de Cid Gomes (PSB) e de Eduardo Girão (Novo) no Senado. Portanto, dois novos senadores devem ser eleitos. Na Casa, ficará apenas a vaga de Camilo Santana, que está licenciado para chefiar a pasta. Sua segunda suplente, Augusta Brito (PT), é quem assume o mandato.

ELEIÇÃO INTERNA DO PARTIDO

O Campo Esquerda ainda definiu a vereadora Adriana Almeida como pré-candidata à presidência estadual do PT do Ceará, e a vereadora Mari Lacerda para a presidência do PT Fortaleza.

“Nosso partido vive um novo momento. Ao lado da companheira Luizianne Lins, lançada como pré-candidata ao Senado, e da vereadora Mari Lacerda, para a presidência do PT Fortaleza, seguimos firmes na construção de um projeto coletivo, democrático e popular. Vamos juntas e juntos fortalecer o PT, ampliar a participação da militância e garantir que a nossa estrela brilhe ainda mais no Ceará”, diz Adriana Almeida em publicação compartilhada com as petistas.