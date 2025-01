» Cearense de escola pública aprovado em medicina na USP faz vaquinha para realizar sonho

Embora muito humilde, a família de Marlisson Emanuel da Silva Barbosa, de 18 anos, nunca lhe deixou faltar o essencial: educação. Foi com esse estímulo e dedicação nos estudos que ele conquistou a tão sonhada vaga no curso de medicina na Universidade de São Paulo (USP), a maior da América Latina e uma das mais concorridas do país. Agora, o jovem precisa de ajuda para se mudar para o outro estado e realizar seu sonho.

💬 “Cursei todo o ensino médio em escolas públicas e venho de uma família muito humilde que, apesar das dificuldades, sempre me proporcionou a educação necessária para conquistar a tão sonhada vaga. Agora, preciso muito de ajuda para conseguir realizar esse grande sonho”, ressalta.

Para isso, Marlisson criou uma vaquinha na internet. A meta inicial é arrecadar R$ 10 mil, necessários para arcar com os custos da mudança, além de material, transporte e alimentação. As passagens aéreas ele já conseguiu. As aulas começam em março, mas ele precisa viajar para São Paulo no final de fevereiro.

💬 “Eu estudei o ano inteiro para passar aqui na Universidade Federal do Ceará (UFC), mas sempre olhando para a USP como algo um pouco inatingível. Porém, eu fui surpreendido e pretendo estudar na faculdade que é referência. Eu quero ser médico porque eu gosto muito da área da saúde, tenho muito apreço pela profissão e acho o trabalho do cuidado muito gratificante”, pontua.

Neste fim de semana, o estudante recebeu a visita do governador Elmano de Freitas e do prefeito de Maranguape, Átila Câmara, que lhe parabenizaram. “Todo o esforço e dedicação valeram a pena. Marlisson é um dos 633 cearenses que alcançaram mais de 950 pontos na redação do Enem. O Ceará ocupa o 1º lugar no ranking nacional de alunos que atingiram essa marca. Parabéns, Marlisson!”, diz a publicação em colaboração nas redes sociais.

COMO AJUDAR

📲 Para interessados em ajudar, a chave Pix é: 08287141346. O destinatário é Marlisson Emanuel Da Silva Barbosa. Para mais informações, confira o perfil @marlisson_emanuell.