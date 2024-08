» Hospital de Saúde Mental oferece atendimento psicológico gratuito a mulheres vítimas de violência

O Agosto Lilás é marcado pela campanha de combate à violência contra a mulher estabelecida pelo Governo Federal. O mês se dedica à conscientização sobre o enfrentamento à violência doméstica no Brasil.

Por isso, o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) oferece tratamento psicológico e psiquiátrico para mulheres que passam por situações de violência, isso porque os danos causados pelo crime são graves, muitas vezes, não só fisicamente, mas também emocionalmente.

“As vítimas passam por traumas duradouros, que podem levar a doenças como depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Os impactos da violência se estendem para o ambiente social e econômico das vítimas”, destaca Juliana Murta psicóloga do HSM e doutoranda com foco no enfrentamento da violência contra a mulher.

Segundo a especialista, as mulheres frequentemente perdem oportunidades de emprego, enfrentam discriminação no mercado de trabalho e têm prejudicada a capacidade de prover para si mesmas e para as famílias.

COMO FUNCIONA O ATENDIMENTO

O atendimento acontece no hospital que funciona 24 horas, localizado na rua Vicente Nobre Macêdo, bairro Messejana, em Fortaleza. As pacientes são atendidas na área emergencial e nos ambulatórios especializados. É necessário apresentar documento de identificação como RG e CPF.

Na unidade de saúde mental também funciona o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência (NUAVV), onde as vítimas são acolhidas por profissionais de uma equipe multidisciplinar.