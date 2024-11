» Ceará tem redução de 8,5% nos homicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte em outubro

O Ceará registrou uma queda de 8,5% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em outubro, em comparação com o mesmo mês de 2023. No último mês, foram contabilizados 268 assassinatos, enquanto em outubro do ano passado foram registrados 293 crimes.

Os CVLIs englobam crimes violentos com resultado de morte, como homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, segundo a classificação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outubro foi o terceiro mês seguido de queda nos homicídios no estado. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a redução foi ainda mais expressiva, com uma diminuição de 39,5%. Foram registrados 49 CVLIs na região em outubro deste ano, comparados a 81 no mesmo mês de 2023, resultando no outubro menos violento na Grande Fortaleza desde 2010.

Na Capital, os números também caíram: foram 70 homicídios em outubro de 2024, frente a 82 no mesmo período de 2023, uma redução de 14,6%. Houve ainda queda nos casos de feminicídios no acumulado do ano. Entre janeiro e outubro, o Ceará registrou 31 feminicídios, contra 39 no mesmo período do ano passado, uma queda de 20,5%.

Por outro lado, no acumulado de CVLIs de janeiro a outubro, houve aumento: foram registrados 2.713 homicídios em 2024, representando um crescimento de 12,24% em relação aos 2.417 casos no mesmo período de 2023.

Os dados foram apresentados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública em coletiva de imprensa realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, nesta terça-feira (5). Estavam presentes o governador Elmano de Freitas (PT), o Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, a vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero, e o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, Abelardo Benevides.

(Foto: SSPDS)