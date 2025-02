» Complexo de Medicina Veterinária em Fortaleza oferece serviços com preços acessíveis para pets

Se você tem um bichinho de estimação e busca um atendimento veterinário com qualidade, mas também com valor acessível, o Complexo de Medicina Veterinária da Unifor pode ser uma opção. Com serviços que vão desde consultas e vacinas até exames laboratoriais e cirurgias de baixa e média complexidade, o local oferece preços mais baixos do que as clínicas particulares da região.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

🐇 O diferencial do complexo é que, além de atender cães e gatos, também presta serviços para animais silvestres, como coelhos, cobras, hamsters e aves.

👩‍⚕️ Recentemente, o centro passou a oferecer acompanhamento nutricional para animais domésticos, ampliando ainda mais os cuidados com a saúde dos pets.

💬 De acordo com Gabriel Marinho, médico veterinário, o atendimento é realizado por professores e alunos da universidade, o que garante consultas detalhadas e atenciosas.

➡️Além disso, moradores da comunidade do Dendê, localizada próxima ao complexo, podem ter acesso gratuito a alguns serviços. Já para o restante da população, os preços são acessíveis, sendo uma alternativa para quem busca cuidar bem do seu pet sem gastar tanto.

🩺 COMO AGENDAR A CONSULTA?

Para agendar uma consulta, entre em contato pela Central de Agendamento no número (85) 99248-9246.