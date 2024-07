» Ceará tem mais de 15 mil mandados em aberto e lidera pendências no Nordeste

O Ceará lidera o ranking dos estados do Nordeste com o maior número de mandados de prisão em aberto. Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a partir dos dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão, são cerca de 15.286 mandados pendentes de cumprimento, dos quais 735 referem-se a foragidos que, em algum momento, estiveram presos ou monitorados por tornozeleira eletrônica, mas cujo paradeiro atual é desconhecido pelo Judiciário.

Os mandados em aberto incluem desde ordens de prisão por homicídio, tráfico ilegal de drogas e assaltos até não pagamento de pensão alimentícia. Após o Ceará, os estados da Bahia e do Maranhão completam o topo do ranking.

Os mais de 15 mil mandados de prisão em aberto no Ceará não significam necessariamente que há esse número de criminosos a serem presos, pois é possível que uma mesma pessoa tenha mais de um mandado a ser cumprido, como nos casos de indivíduos que respondem a múltiplas denúncias.

Ainda segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há pelo menos 20.988 pessoas privadas de liberdade no Ceará. Destas, 8.470 são presos provisórios, 3.713 estão em execução provisória, 8.740 em execução definitiva, 16 em prisão civil e 49 internados (24 provisórios, 5 em execução provisória e 20 em execução definitiva).

No âmbito nacional, o Brasil tem 328.898 mandados de prisão pendentes de cumprimento. Desse número, 27.038 referem-se a foragidos.

