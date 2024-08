» Leilão da Receita Federal tem PS5 por R$ 600, iPhone por RS 700 e carro por R$ 800

A Receita Federal vai realizar um leilão virtual no dia 27 de agosto, com mercadorias e veículos abandonados e apreendidos. São 208 lotes compostos por itens como smartphones, notebooks, tablets, um PS5 por R$ 600 e, até mesmo, um Fiat Uno Mile, com lance mínimo de R$ 800.

Os lances estão abertos para pessoas físicas e jurídicas. A sessão poderá ser acompanhada em tempo real no site da Receita Federal. As propostas devem ser feitas de forma online a partir desta quinta-feira (22), às 10h, com fim no dia 26, às 18h.

Os lotes mais baratos do leilão são os de número 65, com uma fonte de luz para microscópio e duas partes de peças também para microscópio, por R$ 10, e o de número 68, com uma engrenagem para motocicleta, por R$ 60. Na outra ponta, o lote 106, que contém diversas peças para celulares, tem o maior preço, a partir de R$ 4,5 milhões.

COMO PARTICIPAR

A participação no leilão eletrônico por pessoas físicas e pessoas jurídicas se dará por meio do serviço “Sistema de Leilão Eletrônico”, acessado via Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro. O usuário precisa ser maior de 18 anos.

É necessário selecionar o edital do Leilão de número 0800100/000002/2024, escolher o lote para o qual quer dar um lance e clicar em “incluir proposta”. O licitante deve aceitar os termos e condições propostos, incluir o lance e salvar o valor proposto.