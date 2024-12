» Ceará é destaque no país com maior número de turistas internacionais e liderança no Norte-Nordeste

O Ceará segue se destacando no cenário turístico nacional e internacional. Em outubro, o estado foi o destino brasileiro com o maior percentual de turistas estrangeiros, com 10,46 mil visitantes, marcando um crescimento de 49,53% em comparação ao mesmo mês de 2023. Esse desempenho supera o aumento de 24% registrado pelo Brasil como um todo no mesmo período.

Os dados da Embratur, divulgados em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF), revelam o Ceará como líder no Norte e Nordeste em movimentação de voos internacionais, pelo sétimo mês consecutivo. Em outubro, o estado registrou 41.662 passageiros, superando Recife (34.764) e Salvador (34.130). No acumulado de janeiro a outubro, o Ceará manteve-se à frente de outros estados da região, reafirmando seu papel como um dos principais destinos turísticos do país.

A secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, atribui esses números à estratégia eficaz de promoção do destino e estreitamento de laços com companhias aéreas. “As ações de promoção, junto ao fortalecimento das rotas internacionais, têm sido fundamentais para que o Ceará lidere o aumento no número de turistas estrangeiros no Brasil. Isso reflete o sucesso do trabalho realizado para destacar o estado no cenário global”, destacou.

O crescimento do Ceará também é impulsionado pela expansão de sua malha aérea internacional. Recentemente, foi inaugurada uma nova rota direta para Santiago, no Chile, com partida de Fortaleza aos sábados, às 14h45 (horário local), e retorno aos domingos, às 6h. A nova frequência, operada semanalmente, tem uma ocupação média de 80% e promete reduzir em cerca de três horas o tempo de viagem em comparação com voos com conexão em São Paulo.

Marcelo Freixo, presidente da Embratur, compartilhou sua expectativa positiva para o cenário nacional. “O Brasil tem grandes chances de superar o recorde histórico de 6,6 milhões de turistas internacionais, o que reforça o excelente trabalho realizado por todos os envolvidos na promoção e recepção dos visitantes”, disse.