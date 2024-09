Estudante paraense renova esperanças e traça planos após transplante de coração no Ceará - TV Jangadeiro

O estudante Hermano Loureiro Neto, de 30 anos, natural do Pará, voltou a ter qualidade de vida e a sonhar com o futuro após receber um transplante de coração realizado pelo Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM).

“Em breve, estarei ao lado da minha filha, poderei brincar com ela, concluir minha faculdade e voltar a praticar esportes. Estou feliz e cheio de esperança!”, destaca Hermano.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

A história de luta do jovem começou em 2017, ano em que seu coração parou de bombear sangue suficiente para o corpo e, por isso, foi diagnosticado com insuficiência cardíaca. Ele foi acompanhado ambulatorialmente até 2018, quando foi encaminhado à unidade de saúde de Messejana.

Apesar do cansaço e saúde debilitada, Hermano encontrou em sua família forças para combater a doença e enfrentar o desânimo. “Chegou um momento em que o cansaço era tão grande que pensei em desistir. Doía quando minha filha me chamava para brincar e eu não conseguia. Sempre fui ativo, jogava futebol, mas cheguei ao ponto de não conseguir andar sem me esgotar fisicamente”, lembra.

Em 2023, após uma piora que tornou seu quadro de saúde urgente, Hermano veio para o Ceará de vez para dar continuidade à única alternativa que lhe restava, o transplante de coração.

“Fui internado imediatamente. Eu precisava do transplante para ter de volta minha qualidade de vida. Fui listado em janeiro de 2024 e, graças a Deus, à equipe médica e ao ‘sim’ de uma família, no dia 1º de fevereiro meu novo coração chegou”, lembra com gratidão.

O transplante foi realizado entre sonhos e expectativa e pôde dar uma nova chance para Hermano. A trajetória de superação marca a importância da decisão de famílias que em meio à perda e dor do luto escolhem oferecer uma vida para quem aguarda um órgão.

REFERÊNCIA EM SALVAR VIDAS

O Hospital de Messejana, equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), ocupa o terceiro lugar no Brasil e o primeiro no Nordeste em número de transplantes cardíacos, tendo realizado 548 procedimentos em 25 anos.