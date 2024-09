Ceará confirma mais 200 casos de febre ouropouche; saiba como se prevenir - TV Jangadeiro

Um total de 226 casos de febre oropouche foram confirmados em pelo menos sete cidades do Ceará, conforme o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (6) pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Os municípios com maior incidência da doença estão na região do Maciço de Baturité, destacando-se Capistrano, com 62 casos, e Aratuba, com 48. Pacoti registrou 36 casos, seguido por Redenção (28), Mulungu (28), Baturité (21) e Palmácia (3).

Segundo o relatório, pessoas de todas as idades foram afetadas, porém, o maior número de infecções ocorreu entre aquelas com mais de 20 anos.

SINTOMAS

Entre os sintomas da febre oropouche estão dores nas costas, dores pelo corpo, náuseas, vômito e febre, que podem durar de dois a sete dias. Para identificar a doença, as unidades de saúde realizam testes laboratoriais, já que o quadro clínico se assemelha ao da dengue.

TRANSMISSÃO

No estado, os casos confirmados concentram-se em áreas rurais como vales ou regiões baixas de encostas com água corrente utilizada na agricultura. Também há incidência em locais com plantações que geram sombreamento e acúmulo de matéria orgânica, além de residências construídas a menos de 5 metros das áreas de cultivo, protegidas de ventos fortes e com maior umidade em relação às áreas vizinhas.

PREVENÇÃO

Minimizar a exposição ao mosquito é essencial; por isso, recomenda-se utilizar roupas compridas, sapatos fechados e fazer uso constante de repelente. A instalação de mosquiteiros e telas em portas e janelas, além da limpeza de terrenos próximos à residência, também são medidas importantes.