» Casas de Cultura da UFC abrem mais de mil vagas para cursos de idiomas; veja como se inscrever

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abriu seleção pública para os novos alunos para as Casas de Cultura Estrangeira, com ingresso no semestre letivo de 2024.2. São ofertadas 1.489 vagas, sendo 759 para ingressantes no semestre inicial e 730 para interessados em realizar o teste de nível.

As vagas ofertadas para quem não tem nenhum grau de conhecimento do idioma desejado são distribuídas entre as casas de cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa, além do Curso de Libras.

Já o teste de nível está disponível para as casas de cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa.

Os interessados devem se inscrever no site https://centraldeconcursos.fcpc.ufc.br/ das 10h do dia 25 de agosto até as 23h59 do dia 8 de setembro.

A seleção disponibiliza isenção para a taxa de inscrição, que deve ser solicitada no site entre às 8h do dia 21 de agosto e às 23h59 do dia 22 de agosto. O valor da inscrição no processo seletivo é de R$ 90.

Os estudantes aprovados não pagam mensalidade, somente a taxa de matrícula em data a ser informada posteriormente.

A prova escrita será realizada no dia 29 de setembro de 2024, no período da manhã para o semestre inicial e no período da tarde para o teste de nível. As aulas são presenciais no Campus do Benfica e terão início no dia 21 de outubro.