MEC anuncia construção de hospital veterinário da UFCA e investimento de R$ 25 milhões no Crato - TV Jangadeiro

O Ministério da Educação (MEC) anunciou um investimento de R$ 25,2 milhões para o município do Crato, distante 518 km de Fortaleza. Do montante, R$ 14,2 milhões irão para o campus da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e parte será revertida para a primeira etapa da construção do Hospital Veterinário Universitário do Cariri (Hovet).

Na educação básica, serão feitos aportes de R$ 11 milhões para a construção de uma escola de tempo integral no bairro de Muriti, que vai atender 455 alunos. A unidade terá 13 salas de aula, salas multiuso, sala de recursos multifuncionais, jardim, pátio coberto, refeitório, biblioteca, quadra poliesportiva, vestiários, playground e bicicletário.

Já o Hospital Veterinário Universitário do Cariri contará com bloco administrativo, salas de apoio acadêmico, bloco de laboratórios, bloco de atendimento clínico e bloco cirúrgico de pequenos animais, em uma área total de mais de 3 mil m². A previsão de conclusão da obra é novembro de 2026 e o valor é proveniente do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

Além disso, R$ 3 milhões serão destinados à construção de um auditório multifuncional e salas de apoio para a UFCA, que devem ser entregues até novembro de 2025. Mais R$ 1,9 milhão já foi empenhado para obras de urbanização, que visavam ao combate a incêndios e à melhoria da acessibilidade do campus, com obras já concluídas.