» Capitão Wagner e Dayany Bittencourt estavam perto de explosão em Brasília; veja relato

O ex-deputado federal Capitão Wagner e a esposa, deputada federal Dayany Bittencourt, estavam em um carro próximo a uma das explosões em Brasília, na noite desta quarta-feira (13).

Segundo relato de Wagner, em vídeo publicado no Instagram, eles estavam dentro de um carro, saindo do Anexo IV, onde aconteceu uma das explosões.

💬 “Aconteceu a uns vinte metros de onde nós estávamos saindo. Vimos a explosão, que nos pareceu algo relacionado ao gás natural do veículo, passamos exatamente do lado. No vídeo nas redes sociais, é possível ver um carro branco dando ré, esse é o carro em que estavámos”, relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

ENTENDA

Pelo menos duas explosões foram ouvidas na noite desta quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes, localizada na Esplanada dos Ministérios, no Centro de Brasília.

Por volta das 19h30, houve uma primeira explosão em um carro que estava num estacionamento entre o Supremo Tribunal Federal e o Anexo IV da Câmara dos Deputados. Pouco tempo depois, outra explosão ocorreu na Praça dos Três Poderes – que fica entre o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

O local foi imediatamente interditado pela Polícia Militar e pela segurança da Corte. Uma pessoa morreu em decorrência da explosão.