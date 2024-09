Candidatura de Chico Malta é indeferida pela Justiça Eleitoral - TV Jangadeiro

A candidatura de Chico Malta à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi indeferida nesta segunda-feira (2) pela 114ª Zona Eleitoral, após solicitação do Ministério Público Eleitoral (MPE).

Segundo a decisão, a candidatura foi impugnada porque o político possui irregularidades na prestação de contas da campanha eleitoral de 2022, quando concorreu ao Governo do Ceará, o que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral, que é necessária para a elegibilidade.

A situação foi denunciada pelo órgão ministerial. Na época, o Diretório Estadual do PCB emitiu uma nota esclarecendo que não recebeu recursos do fundo eleitoral em 2022.

“Reiteramos aos meios de comunicação e à população em geral que utilizaremos todos os recursos necessários para a manutenção da nossa candidatura no pleito atual e que estamos à disposição para os devidos questionamentos”.

Em nova nota, a direção estadual afirmou que “está concentrando seus esforços na resolução desses pedidos em prazo estabelecido”.

“Devendo comunicar a população de Fortaleza sobre eventuais situações que possam impedir definitivamente a nossa candidatura, cuja campanha expressa os reais anseios da classe trabalhadora de Fortaleza, diante do jogo eleitoral expresso majoritariamente por candidaturas abastadas de recursos que só se empenham em manter as condições atuais de vulnerabilidade para a nossa classe”.

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a candidatura de Chico Malta consta como “indeferida em prazo recursal ou com recurso”, por “inelegibilidade constitucional”.

Com isso, a 34 dias das eleições, a disputa pelo Executivo Municipal tem um nome a menos. Até o momento, sete postulantes tiveram suas candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral. São eles, por ordem alfabética: André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT) e Zé Batista (PSTU). Técio Nunes (PSOL) ainda aguarda julgamento.