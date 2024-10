Candidato a vereador de Iguatu é alvo de operação da PF por envolvimento com organizações criminosas - TV Jangadeiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (1º), uma operação para desarticular a suposta influência de organização criminosa na campanha eleitoral do candidato um vereador no município de Iguatu. São cumpridos cinco mandados de busca e apreensão.

Apesar de não repassar informações sobre os envolvidos, um dos vídeos divulgados pela PF mostra um banner do candidato Jocélio Viana (PSD) em uma das casas investigadas.

De acordo com a Polícia Federal, as ações desta terça-feira também buscam reunir informações e provas para coibir a compra de votos nas eleições municipais.

As investigações foram iniciadas após a coleta de informações que levaram à prisão de uma pessoa por tráfico de drogas e por ser integrante de uma organização criminosa. A análise do material revelou a proximidade do candidato a vereador com os traficantes.

Os investigados podem responder por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e envolvimento com organizações criminosas. As penas máximas podem chegar a 27 anos de reclusão.