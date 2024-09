PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre e avança 3,3% em um ano, aponta IBGE - TV Jangadeiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no 2º trimestre de 2024.

Em comparação ao segundo trimestre do ano passado, o crescimento foi de 3,3%. O melhor resultado foi da Indústria, que cresceu 1,8%, seguida pelos Serviços, que avançaram 1,0%. A Agropecuária recuou 2,3%,.

💸 Com o resultado, o PIB totalizou R$ 2,9 trilhões. Foram R$ 2,5 trilhões vindos de Valor Adicionado (VA) a preços básicos, e outros R$ 387,6 bilhões de Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

O desempenho da indústria foi atribuído aos setores de eletricidade e gás, água, esgoto, atividade de gestão de resíduos, com alta de 4,2%, seguida pela construção, 3,5%, e das indústrias de transformação, com alta de 1,8%. As indústrias extrativas recuaram 4,4% no segundo trimestre em relação ao primeiro.

📊 No setor de serviços, as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados cresceram 2%; informática e comunicação 1,7%; comércio 1,4%, transporte, armazenagem e correio, 1,3%; administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social, 1%; atividades imobiliárias, 0,9% e, por fim, demais atividades do comércio, 0,8%.

Já o desempenho da Agropecuária era previsto por conta dos problemas climáticos no fim do ano passado, juntamente com a situação ambiental que se passou no Rio Grande do Sul. Com a queda no trimestre, o resultado nominal da Agropecuária está 5,8% abaixo do maior patamar da série histórica.