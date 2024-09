Camilo quer criar "Mais Professores" e versão do Pé-de-Meia para estudantes de licenciatura - TV Jangadeiro

Um pacote de ações para valorizar os professores deve ser lançado em 15 de outubro, data em que se comemora o Dia do Professor. Dentre elas está a criação do “Mais Professores”, uma versão do programa Mais Médicos. O objetivo é levar profissionais a áreas com déficit de docentes. A informação foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, à rádio Jangadeiro BandNews 101,7 FM, nesta quarta-feira (25).

“A ideia é criar o Mais Professores, como o Mais Médicos, para regiões que estão sem professores específicos. Vamos fazer uma seleção única no Braisl para que a gente possa garantir um bom professor em sala de aula. Isso faz diferença na aprendizagem das nossas crianças e jovens”, explicou.

Além da iniciativa, o MEC também pretende oferecer uma bolsa a estudantes de Licenciatura, para incentivar a formação de novos professores. Assim como o Pé-de-Meia para estudantes do Ensino Médio, o incentivo deve ser durante todos os anos de formação.

“Hoje falta professor de Matemática, Física, Química, Português. A ideia é dar bolsa para o jovem fizer licenciatura durante os anos da faculdade dele. Precisamos qualificar, valorizar e reconhecer o papel dos professores no nosso país”.

Camilo também destacou a mudança nas diretrizes de licenciaturas, exigindo que pelo menos metade dos cursos seja presencial. Antes, mais de 80% estavam sendo feitas por Educação a Distância.

ITA NO CEARÁ

O ministro celebrou a instalação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará e explicou que os três cursos previstos para a unidade, em Fortaleza, são diferentes dos já ofertados em São José dos Campos, em São Paulo.

“Os cursos não vão disputar com os de São Paulo. São cursos para engenharia de dados, energias renováveis e bioengenharia. Vamos atrair pessoas do Brasil inteiro para o Ceará”, destacou.

Na semana passada, Camilo assinou a ordem de serviço para início das obras, na Base Aérea de Fortaleza. Em outubro deve ocorrer a primeira fase das provas do vestibular do ITA. A turma aprovada vai iniciar os estudos em São Paulo e finalizar no Ceará, após conclusão das obras.