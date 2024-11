» Brinquedo quebra durante percurso em parque de diversão em Fortaleza

Um brinquedo infantil de um parque de diversões, instalado no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, acabou saindo do trilho e desmontando parte da estrutura durante o percurso com visitantes dos carrinhos. O acidente ocorreu no último sábado (9) e foi gravado por pessoas que assistiam.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

No vídeo é possível ver que o brinquedo chega a travar, necessitando que um funcionário empurre para dar impulso. O brinquedo toma velocidade, mas durante o trajeto, o trilho cede, e ele colide contra a estrutura do local.

Um tumulto se formou no local após o acidente. Apesar do susto, não há registro de feridos.