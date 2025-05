» Bebê morre após agressão do padrasto e pai lamenta morte: “tenho que enterrar meu filho, meu eterno anjo”

Axel Guilherme, que completaria exatos 1 ano e 6 meses nesta quarta-feira (7), morreu na última terça-feira (6) após três dias internado devido a agressões sofridas pelo próprio padastro no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza.

O bebê foi levado ao Hospital Geral de Fortaleza no último sábado (3), com lesões na cabeça e no braço. Diante da gravidade do estado, a criança foi transferida para o Instituto Dr. José Frota (IJF), onde permaneceu internada por três dias, sendo induzida ao coma nível 3. Apesar dos esforços médicos, Axel não resistiu.

Ao perceber as lesões da criança, a equipe médica do HGF denunciou o casal à polícia, que prendeu o padrasto, de 25 anos, e a mãe, de 20 anos, ainda dentro do hospital. O homem está preso preventivamente, enquanto a mulher, ré primária, foi liberada após audiência de custódia. Ela não retornou ao bairro devido à revolta dos moradores.

Em entrevista a TV Jangadeiro, Alex Eugênio Silvano, pai da criança, afirmou que já havia sinais de maus-tratos. “Quando meu pai ia buscar lá na casa dela, sempre vinha com hematoma, pancada, queda no rosto, na testinha, no braço, nas costas, no peitinho dele. Sempre falava, ‘pai, está sendo alguma coisa’. Só que nós não tínhamos certeza”.

O pai contou que tentou diversas vezes obter a guarda do filho, mas não conseguiu. “Falta de aviso não foi, pedi várias vezes, o meu pai pedia, os tios dela falavam, mas nunca quis deixar, nunca”, lamentou.

Alex também relatou que a mãe de Axel e o padrasto viviam uma relação marcada por violência, mas nunca imaginou que a agressão pudesse atingir a criança. “Eu pensava que ele batia só na mãe. Os vizinhos que moravam lá escutavam tudo o que acontecia, mas nunca nos contaram”.

Em meio à dor, Alex se despede do filho. “Agora tem que só presenciar a situação, né? De botar meu filho no caixão e enterrar o meu filho, meu anjo. Meu eterno anjo”.

O corpo de Axel Guilherme será velado e sepultado nesta quarta-feira (7), no bairro Mucuripe. Familiares e amigos prestam as últimas homenagens à criança, vítima de uma tragédia que poderia ter sido evitada.