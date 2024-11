» Barracas da Praia do Futuro poderão ser reconhecidas como Patrimônio Cultural Brasileiro

Quem mora em Fortaleza ou visita o município tem, no mínimo, um destino em comum: a Praia do Futuro, mais precisamente as barracas, que oferecem comidas típicas, bebidas tradicionais e, algumas, até serviços variados.

Esses estabelecimentos poderão se tornar Patrimônio Cultural do Brasil, como sugere um projeto de lei de autoria do deputado federal André Figueiredo (PDT-CE), apresentado nesta terça-feira.

Segundo André Figueiredo, a proposta tem como objetivo valorizar a importância cultural, social e econômica desses espaços.

“Vão muito além de simples estabelecimentos comerciais. São parte da história e da alma do Ceará, contribuindo para a construção de um polo turístico, gastronômico e cultural reconhecido mundialmente”, comentou.

O texto propõe a adoção de políticas públicas voltadas para a preservação ambiental, a qualificação dos trabalhadores das barracas e a melhoria da infraestrutura, garantindo a sustentabilidade do local.

O projeto também destaca o impacto econômico das barracas. Segundo o autor, a Praia do Futuro reúne mais de 70 estabelecimentos ao longo de 7 quilômetros. Esses locais geram 5 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, com um faturamento anual de R$ 300 milhões.