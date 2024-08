» Quaest Fortaleza: Capitão Wagner tem 31%, Sarto 22%; Evandro Leitão e André Fernandes empatam com 14%

Após o início da campanha eleitoral, a pesquisa Quaest sobre intenção de voto revela o cenário para a Prefeitura de Fortaleza. Divulgada nesta quinta-feira (22), a pesquisa mostra Capitão Wagner (União) liderando com 31%, seguido pelo candidato à reeleição, José Sarto (PDT), com 22%. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) aparecem empatados em terceiro lugar, ambos com 14%.

Entre os demais candidatos, Eduardo Girão (Novo) aparece com 3%, enquanto Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU) e Técio Nunes (Psol) registraram 1% cada. George Lima (SD) não pontuou. Os indecisos somam 4%, e 9% dos entrevistados optaram por branco, nulo ou afirmaram que não vão votar. A pesquisa tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 eleitores de Fortaleza entre os dias 19 e 21 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-04809/2024.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não menciona os nomes dos candidatos, André Fernandes (PL) tem 10%, seguido de Capitão Wagner (União) com 6%, e Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) com 5% cada. Eduardo Girão (Novo) e Chico Malta (PCB) não pontuaram. Outros somam 1%, enquanto indecisos totalizam 71% e branco/nulo/não vai votar, 2%.