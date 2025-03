» Aumento da energia elétrica faz inflação de fevereiro bater recorde dos últimos 22 anos

Sem o desconto na conta de energia que ajudou a segurar a inflação em janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial, fechou fevereiro em 1,31%. É o maior resultado desde março de 2022 e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003 (1,57%), segundo dados divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A alta da energia elétrica, de 16,8%, foi o que mais pressionou a inflação. A explicação está no efeito estatístico causado pelo fim do Bônus Itaipu, desconto que os brasileiros receberam na conta de luz em janeiro e fez com que a inflação daquele mês ficasse em 0,16%.

Sem o desconto em fevereiro, o preço da energia dá um salto no mês seguinte. Isso fez com que o item habitação passasse de -3,08% em janeiro para 4,44% em fevereiro, exercendo o maior impacto inflacionário do mês.

▫ OUTROS AUMENTOS

O índice de difusão do IPCA de fevereiro ficou em 61%. Isso significa que dos 377 subitens (produtos e serviços) pesquisados pelo IBGE, 61% apresentaram elevação de preço.

O IPCA apura o custo de vida para famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos em dez regiões metropolitanas – Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre – além de Brasília e nas capitais Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

➡ Confira no carrossel os principais produtos e serviços afetados.