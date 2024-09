Estresse diminui produtividade, piora a qualidade do sono e leva a ciclos viciosos, alerta especialista - TV Jangadeiro

Além de trazerem irritação e impaciência, rotinas estressantes tornam as pessoas mais improdutivas, provocam uma piora na qualidade do sono e nos deixam desatentos ao longo do dia.

Isso leva as pessoas a buscarem válvulas de escape a partir de pequenas recompensas que tornam o dia menos enfadonho, mas isso tem piorado a situação e criado um ciclo vicioso.

Ao invés de optar por contemplar um ambiente ou vista, descansar, ler com atenção ou ter um diálogo saudável com um amigo, as pessoas têm preferido buscar refúgio nas redes sociais ou em jogos virtuais.

O cenário afeta milhões de pessoas e, de tão preocupante, foi criado o Dia Mundial de Combate ao Estresse, celebrado nesta segunda-feira (23).

Para o neurocirurgião Saulo Teixeira, professor do Instituto de Educação Médica (IDOMED), a vida moderna impõe um nível de estresse emocional difícil de carregar. Há uma necessidade cada vez mais insistente em demonstrar alta performance no ambiente profissional.

“Todos nós estamos acessíveis o tempo todo e precisamos nos mostrar disponíveis a atender as demandas de outras pessoas. A gente acaba por ter um sono entrecortado, um sono que não é reparador”, diz o médico.

CICLO VICIOSO

O neurocirurgião explica que o estresse atrapalha a saúde do cérebro, a produtividade no trabalho e a qualidade de vida. Nesses casos, é mais comum que as pessoas se sintam cansadas no início ou final do dia, além de recorrerem a excessos compulsivos.

Há ainda uma desatenção ao longo do dia, quando o cérebro não consegue absorver e memorizar informações importantes.

COMO TER UMA ROTINA MAIS SAUDÁVEL?

Saulo Teixeira defende que existem hábitos e práticas que vão se traduzir numa maior regularidade na liberação de neurotransmissores:

1 – Manter uma alimentação equilibrada, sem excessos de açúcar e sal.

2 – Fazer uma atividade física regular que mantenha a musculatura funcionando bem.

3 – Ter qualidade do sono, pois é nesse período que o cérebro vai se regenerar.

4 – Intercalar a pressão por produtividade por atenção e foco, com pequenos momentos saudáveis de prazer ou recompensa.