» Aos gritos de “mito” e “prefeito”, André Fernandes confirma chapa à Prefeitura de Fortaleza

André Fernandes (PL) oficializou a candidatura que disputará a Prefeitura de Fortaleza nas eleições deste ano. Tendo como vice a advogada e professora Alcyvania Pinheiro, o partido anunciou uma “chapa pura” durante a convenção, que aconteceu em um Café, na área nobre de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (2).

Aos gritos de “mito” e “prefeito”, os apoiadores se reuniram em torno do candidato, que afirmou, convictamente, que vai vencer o pleito. “Nossa candidatura é a única que mostra diferença. Nós vamos vencer”, disse em entrevista coletiva a jornalistas.

“É a candidatura que vem de fato mostrar o que é renovação na nossa política. Não adiantaria nada dizer que quero renovar, mas fazendo por trás dos panos os mesmos acordos sujos”, disse o bolsonarista. Na ocasião, Fernandes disse que a escolha da vice aconteceu com base na competência para assumir a posição. “A gente precisa de pessoas boas e qualificadas”, disse.

O candidato disse ainda que espera a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 16 de agosto, mas a informação ainda não foi confirmada. Presente no evento, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) explicou que os planos do partido é formar uma frente na Região Metropolitana de Fortaleza.

“A ideia é fazer uma frente na RMF que venha a se ajudar. O problema de Caucaia é a segurança, em Maracanaú é a saúde. Em Fortaleza, são ambos. Ter o PL nessas cidades é muito importante para o fortalecimento do partido em 2025”, afirmou. Participaram 44 candidatos à Câmara de Fortaleza, além de parlamentares do PL.

QUEM É A VICE

Alcyvania Pinheiro é uma figura histórica da Comunidade Católica Shalom, à qual é consagrada desde 1989. Ao longo de sua carreira, atuou como Secretária Executiva de Juventude e Esporte de Caucaia, Secretária de Ação Social de Granjeiro e Coordenadora do Procon na Assembleia em 2012. Advogada, ela é mestre em Direito Constitucional e atualmente está se pós-graduando em Psicanálise.