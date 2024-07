» André Fernandes promete que vai “extinguir” Zona Azul em Fortaleza se vencer disputa pela Prefeitura

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL), anunciou que pretende extinguir a Zona Azul em Fortaleza se vencer as eleições municipais deste ano. O sistema de estacionamento rotativo tem o objetivo de permitir maior rotatividade do espaço público com tempo de permanência de uma a duas horas.

“Zona Azul, um local onde você tem que pagar pelo que já é seu, a rua, que é pública. Eu vou extinguir a Zona Azul em Fortaleza e criar a ‘Zona Livre’, para dar rotatividade e ninguém monopolizar essas vagas, mas também para que você não precise pagar nenhum centavo a mais pelo que já é seu, até porque você já paga muito imposto”, afirmou o deputado federal em um vídeo publicado nas redes sociais.

ENTENDA COMO FUNCIONA A ZONA AZUL

Por meio de um aplicativo, é possível adquirir os créditos e controlar todos os processos e gastos. O usuário precisa realizar um cadastro inicial em que deve informar os dados pessoais e a placa do veículo. Após ser cadastrado, é necessário adquirir o Cartão Azul Digital (CAD).

O tempo de permanência nas vagas de Zona Azul é de uma ou duas horas, podendo ser prorrogado por igual período. Ainda existe a possibilidade de esse tempo ser de cinco horas, dependendo da área, não havendo prorrogação neste caso. Cada Cartão Azul Digital (CAD) custa R$ 2,00.