» Preço dos alimentos devem cair nas próximas semanas, diz ministro da Agricultura

O ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Fávaro, afirmou, nesta quarta-feira (9), que o preço dos alimentos deve diminuir nas próximas semanas. Ele explica que isso acontecerá devido a recente redução das commodities — produtos agrícolas e minerais que são comercializados em mercados internacionais.

Além disso, o ministro diz que o recuo será impulsionado pela renovação dos estoques e pela queda da demanda por ovos após a Páscoa.

Fávaro destacou que, segundo dados recebidos do varejo e atacado, o preço da carne bovina já está em queda, tanto no varejo quanto no atacado, e outros produtos, como óleo de soja, arroz e feijão, também devem seguir essa tendência. A expectativa é que os preços dos ovos também apresentem uma queda após o pico da demanda no período pós-Páscoa.

O ministro ressaltou ainda que o governo tem colhido os resultados de ações estratégicas para estimular a safra e ampliar a oferta, sem recorrer a intervenções diretas no mercado. “Com medidas ortodoxas, os preços dos alimentos tendem a cair ainda mais para o consumidor”, afirmou.

PLANO SAFRA

Fávaro também falou sobre o Plano Safra 2025-2026, que entra em vigor em 1º de julho. Durante reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele mencionou a principal prioridade para o próximo ciclo: a subvenção das linhas de crédito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp).

A ideia é manter as taxas de juros do Pronamp em 8% ao ano, mas para isso será necessário mais recursos do Tesouro Nacional, já que a alta da Selic impõe um custo maior para o governo.

LINHAS DE CRÉDITO PARA PRODUTORES

Para os grandes produtores, o ministro explicou que o Ministério da Agricultura está negociando a ampliação das linhas de crédito atreladas ao dólar, o que oferece proteção aos produtores que exportam grande parte da produção.

Essas linhas, com juros abaixo de 10% ao ano, têm custo zero para o Tesouro Nacional, pois são voltadas para produtores que já possuem proteção cambial.