» Anatel vai liberar sinal de internet 5G para 15 municípios do Ceará

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai liberar a ativação do sinal de internet 5G para mais de 500 municípios, dentre eles 15 do Ceará. A medida inicia a partir da próxima segunda-feira (5), quando as operadoras que possuem lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar o licenciamento e a ativação do sinal.

A liberação da faixa não significa, no entanto, que redes do 5G serão instaladas automaticamente nas localidades. O funcionamento do serviço depende do planejamento individual de cada operadora.

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências com o 5G.

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

É fundamental que o interessado elegível realize o agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado (sigaantenado.com.br) ou no telefone 0800-729-2404.