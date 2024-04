Gracyanne Barbosa e belo terminam relacionamento após 15 anos juntos - TV Jangadeiro

Os dois terminaram a relação há cerca de oito meses, mas ainda moram na mesma casa. O cantor, no entanto, já estaria preparando sua mudança para outra casa, no Rio de Janeiro. O casal ainda não confirmou a informação em suas redes sociais. Segundo o jornalista Léo Dias, os dois terminaram após Gracyanne se envolver com outra pessoa.A figura em questão fez parte do cotidiano da influenciadora fitness ao longo de um bom tempo. Já separada, Gracyanne fez amizade com um rapaz que começou a frequentar a mesma academia que ela.

Com o passar dos dias, a interação supostamente despretensiosa ganhou contornos maliciosos diante dos olhos dos demais clientes do estabelecimento. Fontes que viram de perto a relação de amizade evoluir para um flerte, contaram que Gracyanne ficou apaixonada pelo homem, e deixou que isso ficasse muito notório em seu comportamento em público quando estava na companhia dele. Orientada por uma pessoa de sua confiança após o caso ficar insustentável, Gracyanne trocou de academia. Mas a decisão não foi o suficiente para afastá-los. Isso porque, a ex-esposa de Belo passou a arrumar motivos para encontrar o rapaz em outros lugares, sempre com um presente em mãos. A partir disso, a possibilidade de uma retomada com o pagodeiro foi tirada de cogitação.