» Na Arena Castelão, Ceará vence o Novorizontino e encosta no G4

Na Arena Castelão, o Ceará venceu por 1 a 0 com o Novorizontino. O confronto foi válido pela 23ª rodada. Com o resultado, o Vovô sobe para a 5ª posição com 35 pontos.

Os primeiros minutos do jogo foi equilibrado, ambas as equipes finalizaram a primeira etapa com zero gols. Ceará chegou com mais perigo com um chute de Erick Pulga aos 10 minutos, que acabou indo para fora. Nos acréscimos, Aylon quase abriu o placar mas a bola bateu na trave.

No início da segunda etapa, Aylon, novamente, quase abriu o placar, mas teve seu chute defendido por Jordi. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Novorizontino teve sua melhor chance de gol, mas o goleiro Richard fez grande defesa, mantendo o placar igual. Aos 42′, Saulo Mineiro converteu o pênalti e garantiu o gol que deu a vitória ao Alvinegro.

Com o resultado, o Vovô fica na 5ª colocação da Série B, com 35 pontos. O Ceará volta a campo no próximo domingo (1), na Arena da Amazônia, às 16h, contra o Amazonas.