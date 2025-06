» Fortaleza renova com Pochettino até o fim de 2027

Fortaleza estende contrato de Tómas Pochettino até o fim de 2027! Anteriormente, o meia argentino tinha contrato com o Leão do Pici até o final desse ano. O contrato ainda tem cláusula de renovação para mais uma temporada caso atinja algumas metas. Com a camisa do Tricolor são 155 jogos, 15 gols marcados e 26 assistências.

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, celebrou a renovação do jogador:

Quando assinou o contrato, na formalização do ato, eu vi os olhos dele brilhando, a alegria de renovar com o Fortaleza. Um jogador que tem boas funções em campo, pode jogar como meia, segundo volante, mais aberto pela direita, onde fez boas partidas também. Tem capacidade, pulmão, chute, finalização, assistências e está muito comprometido com essa nossa retomada agora no segundo semestre. Estamos felizes e o professor Vojvoda também está feliz

O argentino também falou sobre a renovação, veja o vídeo: