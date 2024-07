» Fora de casa, Ceará empata com América-MG pela Série B

No Independência, o Ceará empatou com o América-MG em 2 a 2 neste domingo (28). As equipes se enfrentaram em jogo válido pela 18ª rodada da Série B.

O Ceará saiu na frente logo no início. Aos cinco minutos, após belo lançamento de Recalde, Erick Pulga manda na trave e, no rebote, Aylon chuta de primeira pra abrir o placar. Mas a vantagem não durou muito. Dois minutos depois, Alê aproveitou a sobra e deixou tudo igual. E aos 17′, o América conseguiu a virada. Juninho aproveitou o lançamento na área e marcou o segundo do Coelho no jogo. Mas aos 43′, Elias sai errado, Aylon se lança ao ataque, passa pra Saulo, que finaliza para defesa do goleiro. Mas, no rebote, Pulga marca o gol de empate do Vovô.

O Alvinegro voltou bem no segundo tempo, mas teve dificuldades para criar grandes chances, apesar de algumas chegadas no contra-ataque. Aos 14′, Aylon disparou e deu o passe para Saulo, mas o goleiro Elias fez o corte. Mesmo com mudanças nos times, o Ceará perdeu intensidade. Ainda teve oportunidade no final, aos 46′. Lourenço cobrou falta, a bola desviou, mas Elias fez grande defesa. O placar não foi alterado na etapa final.

Com o resultado, o Ceará fica na 7ª colocação da Série B, com 26 pontos. O Vovô só volta a campo na terça-feira, dia 6. A equipe recebe o Guarani, na Arena Castelão.

