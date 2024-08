» Fortaleza vence o Corinthians e assume liderança do Brasileirão

Castelão lotado para testemunhar um feito. O Fortaleza jogou na espreita, fez do Corinthians a sua nova presa e, num bote certeiro, fez o resultado do jogo com Pikachu. A partida válida pela 24ª rodada consagrou o Leão como novo líder da Série A, neste domingo (25).

O primeiro tempo passou longe de ser um primor de futebol de ambos os lados. O time visitante, no entanto, criou uma chance clara que foi desperdiçada pelo centroavante Pedro Raul. Ele recebeu um cruzamento de Bidú e chutou pra fora, com João Ricardo já vendido.

Na volta do intervalo, o time paulista voltou mais ofensivo e Yuri Alberto e Romero vieram para o jogo. A partida ficou mais franca, com a equipe de Ramon pressionando mais e deixando espaço para o contra-ataque tricolor.

Breno Lopes ficou chateado ao ser substituído por Moisés, mas o seu substituto abriu o caminho da vitória numa jogada individual driblando toda a defesa corintiana e deixando Pikachu livre para fazer o gol da vitória. A décima seguida como mandante na competição.