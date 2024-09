Fortaleza goleia Bahia no Castelão e dorme na vice-liderança da Série A - TV Jangadeiro

Em grande jogo, o Fortaleza goleou o Bahia por 4 a 1 e reassumiu a vice-liderança da Série A. As equipes se enfrentaram na Arena Castelão pela 27ª rodada do Brasileirão. Marinho, duas vezes, Pochettino e Renato Kayzer marcaram os gols do Leão. Everaldo descontou para o time baiano.

O primeiro tempo foi muito movimentado. O Fortaleza mostrou o ímpeto ofensivo no primeiro minuto de jogo. As chegadas de Marinho davam indícios de quem seria o protagonista da etapa inicial. E foi aos 28′ que saiu o primeiro gol. Em uma jogada característica, Marinho recebe na direita, puxa pra dentro e chuta colocado pra marcar um golaço e abrir o placar. Logo depois, porém, o Bahia conseguiu o empate. Everaldo, em belo chute, deixou tudo igual. Mas o protagonista apareceu novamente. Aos 37′, Marinho, em jogada parecida com a do primeiro gol, marca mais um pra deixar o Fortaleza em vantagem na primeira etapa.

A etapa final começou com menos intensidade. O Fortaleza tentava apostar nos contra-ataques, enquanto o Bahia buscava o empate. Mesmo assim, as equipes não criaram chances concretas de gol. Mas, aos 33′, pênalti para o Leão, após falta de Caio Alexandre em Pochettino na área. O argentino foi pra cobrança, Marcos Felipe defendeu, mas no rebote, marcou o terceiro gol do Fortaleza no jogo. Aos 37′, Zé Welison foi expulso por falta em Arias. O Leão ainda teve tempo pra transformar a vitória em goleada, mesmo com um a menos. Martínez deu um passe de calcanhar e Kayzer marcou o quarto.

O Tricolor agora vira a chave e pensa no jogo decisivo pelas quartas da Sul-Americana. O Fortaleza visita o Corinthians na terça-feira (24).